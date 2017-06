Sposób przechowywania dokumentacji gwarantujący jej nienaruszalność

Zamawiający ma obowiązek przechowywania protokołu postępowania oraz jego załączników przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Musi to robić w sposób gwarantujący nienaruszalność dokumentów. Wątpliwości może wywoływać zarówno moment, od którego biegnie obowiązkowy termin przechowywania, jak i zakres dokumentów (załączników) podlegających przechowywaniu.

O obowiązku przechowywania dokumentacji postępowania w sposób nienaruszony stanowi wprost art. 97 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp).

Bieg terminu przechowywania

Aby prawidłowo określić, od kiedy zaczyna biec czteroletni termin przechowywania protokołu wraz z załącznikami, warto mieć na uwadze definicję postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest ona zawarta w art. 2 pkt 7a ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp). Można się spotkać z opinią, że postępowanie kończy się „prawomocnym” dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniem postępowania. W przypadku natomiast postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki postępowanie kończy wynegocjowanie postanowień umowy. Odmienne zdanie wyraził jednak Sąd Najwyższy.

Z ORZECZNICTWA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z treścią art. 2 ust. 7a upzp (…), da się zdefiniować jako ciąg czynności faktycznych i prawnych, rozpoczynający się z chwilą ogłoszenia o zamówieniu, przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy. Przepis nie określa chwili zakończenia tego postępowania, ale treść upzp nie pozostawia wątpliwości, że postępowanie to kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uchwała Sądu Najwyższego z 17 grudnia 2010 r., sygn. akt III CZP 103/10

Co oznacza nienaruszalność

Zamawiający powinien dopełnić wymóg przechowywania dokumentacji postępowania w sposób gwarantujący jej nienaruszalność poprzez zabezpieczenie gwarantujące brak możliwości utraty lub zmiany jakiegokolwiek dokumentu składającego się na tę dokumentację. Jednocześnie nie może to prowadzić do ograniczenia dostępu do niej wszystkim zainteresowanym w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Sposób i miejsce przechowywania dokumentacji zależy od decyzji samego zamawiającego. Zazwyczaj jest to uregulowane w odpowiednich aktach prawa wewnętrznego obowiązujących u zamawiającego.

Przykład

W regulaminie udzielania zamówień publicznych zamawiający przewidział postanowienie, zgodnie z którym dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia (w tym umowa) jest przechowywana przez komórkę organizacyjną przyjmującą wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dokumentacja dotycząca realizacji umowy jest przechowywana przez wnioskodawcę (komórkę organizacyjną, do której merytorycznego zakresu należy przedmiot umowy).

Załączniki do protokołu

Załącznikami do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia są zwłaszcza oferty (art. 96 ust. 2 upzp). Przez cały okres przechowywania muszą one pozostać kompletne.

Wśród załączników wymienia się: oferty opinie biegłych oświadczenia informację z zebrania z wykonawcami w trybie art. 38 ust. 3 upzp zawiadomienia wnioski inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Przykład

W wyroku KIO z 9 maja 2012 r. (sygn.akt KIO 815/12) oceniono czynność zamawiającego, polegającą na odesłaniu (zwrocie) złożonych w postępowaniu ofert, za wadliwą – skutkującą naruszeniem art. 96 ust. 2 w związku z art. 97 ust. 1 upzp. W ocenie KIO bez znaczenia była okoliczność, czy zamawiający dokonał unieważnienia postępowania przed terminem otwarcia ofert, czy też po tym terminie. Oferty złożone w postępowaniu, pomimo faktu ich nieotwarcia ze względu na wcześniejsze unieważnienie postępowania, bezwzględnie stanowiły załączniki do protokołu postępowania. Zamawiający miał obowiązek przyjąć je oraz przechowywać w sposób gwarantujący ich nienaruszalność przez cały okres wynikający z art. 97 ust. 1 upzp. Chodzi o okres 4 lat liczony od dnia zakończenia postępowania.

Wyjątek od zasady przechowywania dokumentacji został ustanowiony w art. 97 ust. 2 upzp. Uprawnia zamawiającego do zwrotu wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane – na ich wniosek – złożonych przez nich planów, projektów, rysunków, modeli, próbek, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów.

Czas przechowywania umowy

Jednym z ważniejszych załączników do protokołu jest umowa. Ma do niej zatem zasadniczo zastosowanie wymóg 4-letniego okresu przechowywania. Czas ten ulega jednak przedłużeniu, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata. Wówczas umowę należy przechowywać przez cały okres jej trwania. W przepisach upzp uwzględniono bowiem fakt, że dopuszczalne jest zawieranie umów o zamówienie publiczne także na czas dłuższy. Jest tak na przykład na mocy art. 142 ust. 2 upzp w odniesieniu do zamówień, których przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe. Trzeba o tym pamiętać – tym bardziej że nie są rzadkością wieloletnie umowy dotyczące zamówień współfinansowanych ze środków unijnych.

Odpowiedzialność za przechowywanie dokumentacji

Odpowiedzialność za przechowywanie dokumentacji postępowania spoczywa na zamawiającym. Odpowiada on za zniszczenie i zagubienie protokołu lub załączników – w szczególności złożonych ofert. Wprawdzie przepisy upzp oraz przepisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie przewidują żadnych szczególnych sankcji za uchybienie obowiązkowi przechowywania protokołu w stanie nienaruszonym, ale trzeba mieć świadomość odpowiedzialności służbowej, a nawet wynikającej z przepisów karnych dotyczących przestępstw przeciwko dokumentom.

Podstawy prawne

art. 2 pkt 7a, art. 97 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260)

§ 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1128)

