Samodzielne pobieranie dokumentów przez zamawiającego

Po ostatniej „dużej” nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych, w pewnych sytuacjach wykonawca nie musi przedkładać zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a także potwierdzających wykazywanie braku podstaw wykluczenia. Co do zasady, wykonawca powinien jednak wskazać, które dokumenty można pobrać samodzielnie, lub które zamawiający już posiada i może z nich skorzystać.

Do przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp) wprowadzono pewne udogodnienie dla wykonawców. Przepis art. 26 ust. 6 upzp stanowi, że wykonawca nie ma obowiązku złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 upzp, jeżeli zamawiający:

posiada już oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy,

może uzyskać odpowiednie oświadczenia i dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych – w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Chodzi o oświadczenia i dokumenty potwierdzające (art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 upzp):

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,

brak podstaw wykluczenia.

Ustawodawca wskazał dodatkowo, że zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.

Skonkretyzowanie w danym postępowaniu, jakie dokumenty i oświadczenia będą wymagane, należy do zamawiającego. Wskazuje je on w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Katalog możliwych do żądania dokumentów i oświadczeń został określony w § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej: rozporządzenie). Oprócz wskazania samego katalogu, rozporządzenie określa również daty ważności tych dokumentów. Normuje także szczególne rozwiązania – np. dla zamówień z dziedziny obronności i bezpieczeństwa.

Z kolei dokumenty możliwe do żądania w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zostały wymienione w § 5 rozporządzenia. Wskazano w nim również odrębności dotyczące np. wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi – w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych – zamawiający pobiera je samodzielnie z tych baz danych. Ponadto, w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, zamawiający – w celu potwierdzenia – korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Dotyczy to w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 upzp.

Przepisy rozporządzenia uzależniają możliwość samodzielnego pobierania dokumentów (czy też ewentualność posiłkowania się posiadanymi dokumentami) od poczynienia wskazania przez wykonawcę. Takie rozwiązanie ma pewien praktyczny aspekt, jednak fakt, że nie wynika ono bezpośrednio z przepisu art. 26 ust. 6 upzp, może wprowadzać użytkowników w błąd i powodować niedorozumiane sytuacje.

Za obowiązujące należy uznać tu następujące zasady:

Na podstawie art. 26 ust. 6 upzp wykonawca nie ma obowiązku złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 upzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. Regulacja wynikająca z § 10 ust. 1 rozporządzenia jest uzupełnieniem zasady nr 1 i nakłada na zamawiającego obowiązek samodzielnego pobrania z baz danych wskazanych przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów – w przypadku gdy wykonawca taką dostępność wskaże. Brak dokonania wskazania przez wykonawcę nie powoduje automatycznie, że gdy wiedza o tych dokumentach pozostaje dostępna w bezpłatnych i powszechnych bazach danych, zamawiający nie powinien z niej korzystać. Jeżeli zamawiający ma wiedzę o adresie internetowym danej bazy danych, z której pożądany dokument można pobrać, powinien to uczynić sam.

Podstawy prawne

art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 26 ust. 6, art. 97 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260)

§ 2, § 5, § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)

JUSTYNA ANDAŁA-SĘPKOWSKA

prawnik, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autor wielu opracowań i komentarzy z tej dziedziny