Stosowanie prewspółczynnika przy dokonywaniu zakupów przez szkołę publiczną

Szkoła (jednostka budżetowa), której jednostką nadrzędną jest gmina, prowadzi obok działalności statutowej także działalność gospodarczą. Jest to wynajem pomieszczeń oraz usługi gastronomiczne. Czy w związku z tym szkoła ma obowiązek stosować prewspółczynnik? Jeżeli tak, to w jaki sposób go określać?

Obowiązek stosowania prewspółczynnika ciąży bezpośrednio na gminie, która jest jednostką nadrzędną dla szkoły.

Centralizacja rozliczeń VAT zmieniła sposób rozliczania VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz utworzonych przez nie jednostkach i zakładach budżetowych. Jednym z jej skutków jest to, że podatnikami VAT z tytułu czynności dokonywanych przez gminne jednostki budżetowe są macierzyste dla nich gminy. To również na gminach bezpośrednio ciążą wszelkie obowiązki związane z rozliczaniem VAT – w tym obowiązek ustalania tzw. prewspółczynnika.

W sytuacji opisanej w pytaniu obowiązek ustalania prewspółczynnika bezpośrednio obciąża zatem gminę, a nie szkołę. Nie jest wykluczone, że gmina obciążyła obowiązkami w tym zakresie szkołę. Jeśli jednak tak jest, to obowiązki te mają jednak charakter „wewnętrzny”.

Sam obowiązek ustalania prewspółczynnika istnieje, ponieważ szkoła dokonuje zakupów towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (art. 86 ust. 2a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; dalej: ustawa o VAT).

Przy ustalaniu prewspółczynnika dla szkoły gmina (ewentualnie szkoła na polecenie gminy) musi, co do zasady, uwzględniać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (dalej: rozporządzenie).

Z przepisów rozporządzenia wynika, że prewspółczynnik dla samorządowych jednostek budżetowych określany jest według wzoru:



Pojęcie dochodów wykonanych jednostki budżetowej definiuje § 2 pkt 10 rozporządzenia. Przez dochody wykonane jednostki budżetowej rozumie się:

dochody obejmujące dochody publiczne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (z wyjątkiem dochodów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4 lit. b–d i pkt 5 ustawy o finansach publicznych),

środki pochodzące z budżetu UE,

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych)

– zrealizowane lub otrzymane przez tę jednostkę, wynikające ze sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej oraz planu dochodów i wydatków zgromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jeżeli dana jednostka budżetowa prowadzi taki rachunek,

– powiększone o kwotę stanowiącą równowartość środków przeznaczonych na zasilenie tej jednostki w celu realizacji przypisanych jej zadań jednostki samorządu terytorialnego,

– z wyjątkiem środków przeznaczonych na wypłatę, na podstawie odrębnych przepisów, zasiłków, zapomóg i innych świadczeń o podobnym charakterze na rzecz osób fizycznych.

Podstawy prawne

art. 15, art. 86 ust. 2a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

§ 2 pkt 10, § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. z 2015 r. poz. 2193)

