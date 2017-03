Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji rozliczeń budżetu z jednostkami budżetowymi

W urzędzie miejskim nieprawidłowo prowadzono konta syntetyczne budżetu (organu) 222 „Rozliczenie dochodów z jednostkami” oraz 223 „Rozliczenie wydatków z jednostkami”, a także nie przestrzegano zasad prowadzenia ewidencji analitycznej do tych kont, co całkowicie uniemożliwiało ustalenie realnego przebiegu rozliczeń budżetu z jednostkami budżetowymi. W dalszej części artykułu wskażemy, jak prawidłowo powinna być prowadzona ewidencja syntetyczna i pomocnicza dla kont 222 i 223.

OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: W urzędzie miejskim nieprawidłowo prowadzono ewidencję na kontach syntetycznych budżetu (organu) 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” oraz 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”, co powodowało, że konta te w kolejnych latach obrotowych wykazywały narastająco nierealne salda, będące sumą dochodów pobranych w kolejnych latach przez podległe gminie miejskiej jednostki budżetowe, oraz sumą środków przekazanych tym jednostkom z budżetu na pokrycie ich wydatków. Poza tym nie przestrzegano zasad prowadzenia ewidencji analitycznej do tych kont, która zamiast w podziale według jednostek budżetowych była prowadzona według rodzajów środków (środki na zadania własne, środki na zadania zlecone, środki zagraniczne na finansowanie projektów i programów). Błędy te spowodowały nierzetelność ksiąg rachunkowych oraz całkowicie uniemożliwiały ustalenie realnego przebiegu rozliczeń budżetu z jednostkami budżetowymi. Burmistrz w złożonych wyjaśnieniach stwierdził, że nie wiedział, iż ewidencja księgowa w tym zakresie jest prowadzona niezgodnie z postanowieniami zakładowego planu kont urzędu, natomiast skarbnik miasta wyjaśnił, że dostosował sposób ewidencji do potrzeb jednostki – gdzie istotne było ustalenie rozliczeń nie według jednostek budżetowych, ale według rodzajów środków.

KOMENTARZ: Zasady prowadzenia ewidencji na kontach syntetycznych budżetu (organu) 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” oraz 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” i obowiązkowe przekroje ewidencji pomocniczej do tych kont określone zostały w pkt 5 i 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont). Zasady te przedstawia tabela.

Tabela. Zasady prowadzenia kont 222 i 223 w planie kont budżetu (organu) jednostki samorządu terytorialnego

Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” Cel prowadzenia konta Konto służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych Zasady ujmowania operacji po stronie Wn Na stronie Wn ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe, w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 901 Zasady ujmowania operacji po stronie Ma Na stronie Ma ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, dokonane przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe, w korespondencji z kontem 133 Znaczenie salda Wn Saldo Wn oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek budżetu Znaczenie salda Ma Saldo Ma oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe na rachunek budżetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami Sposób prowadzenia ewidencji pomocniczej Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi oraz urzędami obsługującymi organy podatkowe z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych” Cel prowadzenia konta Konto służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych Zasady ujmowania operacji po stronie Wn Na stronie Wn ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133 Zasady ujmowania operacji po stronie Ma Na stronie Ma ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902 Znaczenie salda Wn Saldo Wn oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych Znaczenie salda Ma Saldo nie występuje. Sposób prowadzenia ewidencji pomocniczej Ewidencję szczegółową prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych na ich rachunki środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych

Urząd miejski, jako jednostka obsługująca organy jednostki samorządu terytorialnego, ma obowiązek ustalać zakładowe plany kont budżetu jednostki samorządu terytorialne (organu) i prowadzić ewidencję księgową zgodnie z opisami zasad funkcjonowania kont określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont. Prawidłowo prowadzona ewidencja powinna umożliwiać ustalenie w odniesieniu do każdej jednostki budżetowej z osobna:

w zakresie konta 222:

w trakcie roku budżetowego – czy jednostki bez zbędnej zwłoki odprowadzają do budżetu pobrane dochody,

na koniec roku budżetowego – czy jednostki odprowadziły do budżetu wszystkie pobrane dochody (saldo Wn zerowe), a jeśli nie, to jaka kwota powinna zostać odprowadzona na początku roku następnego (saldo Wn wyrażone liczbą dodatnią);

w zakresie konta 223:

w trakcie roku budżetowego – czy jednostki otrzymują środki na wydatki dostosowane do faktycznych potrzeb (czy w poszczególnych miesiącach nie tworzą się niepotrzebne nadwyżki środków przekazanych do jednostek w stosunku do koniecznych do poniesienia w tych miesiącach wydatków),

na koniec roku budżetowego – ustalenie kwoty środków niewykorzystanych na pokrycie wydatków, jakie jednostki powinny zwrócić do budżetu (saldo Wn wyrażone liczbą dodatnią), a także ustalenie, czy jednostki nie zaangażowały na pokrycie wydatków innych środków (np. z rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub z pobranych i nieodprowadzonych dochodów – co skutkuje powstaniem nieprawidłowego salda: po stronie Ma lub po stronie Wn – ale wyrażonego liczbą ujemną).

W kontrolowanej jednostce na kontach syntetycznych dokonywano w kolejnych latach budżetowych wyłącznie księgowań jednostronnych:

na koncie 222 – na stronie Ma ujmowano przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, dokonane przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe, w korespondencji z kontem 133, nie dokonując żadnych księgowań po stronie WN, w efekcie konto to wykazywało wyłącznie saldo Ma – oznaczające stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe na rachunek budżetu,

na koncie 223 – na stronie Wn ujmowano środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133, nie dokonując żadnych księgowań po stronie Ma, w efekcie konto to wykazywało wyłącznie saldo Wn – oznaczające stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych.

Efektem tak prowadzonej ewidencji było nie tylko wykazywanie przez oba konta nierealnych sald (będących sumą dochodów odprowadzonych do budżetu przez jednostki budżetowe w kilku latach obrotowych, oraz sumą środków przeznaczonych z budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych w takim samym okresie), ale też niemożność ustalenia, czy jednostki budżetowe odprowadziły do budżetu wszystkie pobrane dochody, oraz czy w pełni wykorzystały wszystkie środki otrzymane na wydatki, oraz jakie ewentualnie kwoty niewykorzystanych wydatków powinny zwrócić do budżetu.

Naruszenie zasad prowadzenia ewidencji pomocniczej do kont 222 i 223 – czyli prowadzenie jej w podziale według rodzajów środków, a nie według poszczególnych jednostek budżetowych, jakkolwiek niedozwolone, nie miało w tej sprawie większego znaczenia, ponieważ i tak kwoty wykazane w tej ewidencji były nierzetelne.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: Za powstanie nieprawidłowości odpowiadają:

burmistrz miasta – z tytułu niezapewnienia w jednostce funkcjonowania procedur kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych (z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), w efekcie czego przez ponad 4 lata księgi rachunkowe organu, w zakresie kont 222 i 223, były prowadzone niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a przez to nierzetelnie w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor),

skarbnik miasta – któremu skutecznie powierzono w trybie art. 4 pkt 5 uor obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego (organu).

Izabela Motowilczuk – magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji